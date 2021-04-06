План по вакцинации от коронавируса в Вологодской области выполнен на 8%

Первый компонент вакцины от коронавируса в Вологодской области получили 45 305 человек, из них 33 033 уже полностью завершили иммунизацию. Об этом NewsVo рассказали в департаменте здравоохранения региона.

При этом план по вакцинации от COVID-19 в регионе пока выполнен только на 8%. С начала кампании в область поступило более 55 тысяч доз "Гам-ковид-вак". Так, 2 апреля поступило 4 800 доз вакцины, 6 апреля ожидается поступление еще 3 300 доз.

В Вологодской области работают 62 прививочных пункта, из них три передвижные.