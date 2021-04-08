Прокуратура уличила администрацию Вологды в ненадлежащем содержании парка Мира

08.04.2021 [Общество]

Прокуратура обнаружила нарушения федерального законодательства об особо охраняемых природных территориях в парке Мира Вологды. Администрация города должны заниматься содержанием и охраной зеленой зоны, однако проверкой был выявлен ряд нарушений. 

— Вместе с тем в результате выездной проверки на особо охраняемую природную территорию местного значения «Парк Мира» прокуратурой города установлены факты захламления территории, обнаружены признаки разжигания костров вне специально отведенных мест, зафиксированы факты оборудованных мест отдыха и повреждение информационных стендов, что подтверждается собранными материалами проверки, — сообщает прокуратура Вологды. 

В адрес администрации Вологды прокурором было внесено представление об устранении нарушений закона. Его исполнение находится на контроле надзорного органа. 

Ранее NewsVo сообщал, что осенью 2020 года активисты движения в защиту лесов и экологии «Русская тайга» обнаружили в парке Мира в Вологде кучи мусора и сарай, в котором, по всей видимости, раньше жили люди.

 

Тэги: парк Мира, мусор, администрация Вологды

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