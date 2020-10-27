Экоактивисты обнаружили свалку в парке Мира Вологды

Активисты движения в защиту лесов и экологии «Русская тайга» обнаружили в парке Мира в Вологде кучи мусора и сарай, в котором, по всей видимости, раньше жили люди.

— В чаще лесопарка, подальше от береговой зоны, кто-то продолжительное время жил. Участок «разбитого когда-то лагеря» заброшен, под осенним ковром листьев мы обнаружили огромную мусорную свалку. Брошены палатки, сколоченный сарай, огромное количество стекла, одежды, вещей, которыми пользовались «лесные жители». Мы были в ужасе от увиденного. Все это гниет в красивейшем лесопарке. Проведя целый день на одной из таких «палаточных стоянок», собирая мусор, мы и десятой доли не очистили от мусора, настолько масштабно завалена хламом территория, — пишут активисты в группе движения.

По их словам, мусор лежит здесь уже не один год, некоторые вещи приходится откапывать.

— Береговую линию всегда чистят, устраивают мероприятия, собирают народ, а буквально в нескольких метрах от этого пляжа настоящий бомжатник. Чистота у нас только там, снаружи, у реки, а внутри парк похож на свалку, — говорят волонтеры на видео.

На месте было собрано около 20 мешков с мусором, однако, как отмечают в команде проекта «Русская тайга», это лишь малая часть мусора. Активисты намерены обратиться в администрацию города для решения проблемы с мусором в парке Мира.