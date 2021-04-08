19-летний череповчанин получил семь лет колонии за причинение смертельной травмы незнакомцу

В Череповце суд огласил приговор 19-летнему местному жителю, до смерти избившему незнакомца у ресторана на улице Устюженской. Инцидент произошёл 24 октября 2020 года.

Как newsVO сообщал ранее, подсудимый, которому на тот момент было 18 лет, и потерпевший вышли из заведения, чтобы выяснить отношения. В ходе завязавшейся драки обвиняемый причинил 32-летнему пострадавшему травму головы, от которой тот скончался в машине скорой помощи.

Кроме того, в январе 2017 года, на тот момент 17-летний подсудимый, был оштрафован за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения, а несколько месяцев спустя вновь сел за руль пьяным и врезался в столб.

Приговором суда ему назначено наказание в виде семи лет и одного месяца колонии строгого режима. Его также лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом на два с половиной года, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.