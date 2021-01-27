В Череповце перед судом предстанет 19-летний юноша, до смерти избивший незнакомого мужчину

В Череповце завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего местного жителя, обвиняемого в причинении смертельной травмы потерпевшему и повторном пьяном вождении.

«По версии следствия, в ночь на 24.10.2020 в городе Череповце на ул. Устюженской двое молодых людей в состоянии алкогольного опьянения решили выяснить отношения, выйдя из ресторана, в котором только что встретились. В ходе драки 18-летний на тот момент череповчанин нанес незнакомому мужчине неоднократные удары кулаками, причинив ему травму головы. Пострадавший, 32 лет, скончался в автомобиле скорой медицинской помощи», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Кроме того, выяснилось, что в январе 2020 года обвиняемый, которому тогда было 17 лет, отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения и был оштрафован на 30 тысяч рублей. 17 октября 2020 юноша вновь сел за руль пьяным и врезался в столб.

«Сотрудники ДПС, заметив резкий запах алкоголя, предлагали ему пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, но обвиняемый отказался», — говорится в сообщении пресс-службы

Дело передано в суд для рассмотрения по существу. Череповчанину грозит до 15 лет лишения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть потерпевшего, и до двух лет лишения свободы за повторное пьяное вождение.