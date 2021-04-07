Власти вновь пообещали завершить реконструкцию здания для Вологодской областной картинной галереи

07.04.2021 [Общество]

Вологодский губернатор пообещал завершить реконструкцию здания для областной картинной галереи. Заявление было сделано в ходе градсовета в областной столице. 

— С инициативой завершить реконструкцию здания по улице Мира, 34 для размещения областной картинной галереи выступил лично Олег Кувшинников. Выделить средства и привести в порядок здание в историческом центре решили за два года, — сообщает пресс-служба главы региона.

Ранее NewsVo сообщал, что реконструкцию здания на улице Мира планировали завершить до конца 2019 года, однако в октябре подрядчик — ярославская компания «Капиталгруппстрой» — обратился в суд с иском о расторжении контракта. Причина — целый перечень дополнительных работ, которые не были учтены в проектной документации. 10 декабря этот иск судом был удовлетворен. Власти тогда заявили, что собираются объявлять новый аукцион.

Контракт на 83 827 560 рублей областные власти заключили с ООО «Капиталгруппстрой» в конце мая 2018 года. Согласно условиям, все работы должны были завершить до 1 декабря 2018 года, однако в декабре выяснилось, что сроки перенесли на 1 марта 2019 года. В марте 2019 года (тогда степень готовности объекта составляла 53%) подрядчик снова ходатайстовал о переносе сроков, уже на 1 июня 2019 года — с таким иском «Капиталгруппстрой» вышел в арбитражный суд.

— Ориентировочный срок по размещению Вологодской областной картинной галереи в новом здании на улице Мира, 34 не ранее августа 2019 года, — говорилось в ответе областного правительства на запрос Newsvo.

Позднее сроки сдачи работ перенесли еще раз - на 31 декабря 2019 года.

Интересно, что 29 ноября 2018 года департамент строительства Вологодской области заключил с ООО «Капиталгруппстрой» допсоглашение к контракту, согласно которому его стоимость уменьшилась до 80 708 009 рублей. А на следующий день, 30 ноября, заключил еще одно допсоглашение - по нему сумма контракта увеличилась и стала более чем на миллион рублей больше первоначальной - 84 892 523 рубля.

Однако в октябре 2019 года ярославская компания «Капиталгруппстрой» обратилась в Арбитражный суд Вологодской области с иском о расторжении государственного контракта.

— В обоснование заявленных требований Общество сослалось на невозможность выполнения работ по контракту по независящим от сторон обстоятельствам, — говорится в материалах дела.

Так, по данным подрядчика, в рабочей документации по контракту отсутствовали работы по монтажу водосточной системы, демонтажные работы, работы по выносу участка теплотрассы, демонтажу металлических конструкций на фасаде здания, устройству временного закрытия контура проемов грузового лифта, устройству входа в подвал, в части системы пожаротушения в фондохранилищах. Не было в проекте и работ по пробивке отверстий под вентиляцию, по монтажу системы вентиляции и кондиционирования, электромонтажных работ, работ по устройству ограждений лестничных площадок, завершению отделочных работ и других.

Представитель заказчика — департамента строительства — на суде пояснил, что для выполнения оставшихся работ необходимо формирование нового технического задания и новая закупка работ. Почему департамент строительства сразу не прописал в техзадании все необходимые работы, неизвестно.

Решением Арбитражного суда Вологодской области контракт на реконструкцию здания был расторгнут.

Сроки реконструкции здания для картинной галереи переносились пять раз.

В 2015 году областные власти заявляли, что подготовка проекта реконструкции здания на Мира, 34 завершится в марте–апреле 2016 года, а галерея переедет туда к декабрю 2016 года. Потом сроки разработки проекта перенесли на осень 2016 года, а переезд картинной галереи — на лето 2017 года. Но в итоге контракт на реконструкцию был подписан только в мае 2018 года.

В здании Воскресенского собора, откуда "выселили" Картинную галерею, с 2016 года ведутся богослужения.

Тэги: картинная галерея
Сюжет: Выселение Картинной галереи

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