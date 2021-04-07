Вологодское УФАС оштрафовало ООО «Управление Севергаз» на миллион рублей

В конце марта управление ФАС по Вологодской области вынесло два постановления о наложении штрафа в отношении ООО «Управление Севергаз» на общую сумму 1,050 млн рублей. Кроме того, должностное лицо компании оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Первый штраф — 650 тысяч рублей — фирма получила за злоупотреблением доминирующим положением на рынке. Нарушение выразилось в злоупотребления доминирующим положением на товарном рынке сжиженного углеводородного газа для коммунально-бытовых нужд населения, реализуемого через групповые газовые резервуарные установки. Как ранее сообщал NewsVo, газовая компания навязывала управляющим компаниям, ТСЖ, действующим в интересах жильцов, свои, противоречащие закону, условия договора на поставку сжиженного газа в групповую резервуарную установку.

Так, в договорах было указано, что поставка сжиженного углеводородного газа осуществляется только при условии предоставления покупателем под налив автоцистерны, а забор сжиженного углеводородного газа производится самим покупателем на Вологодской газонаполнительной станции. Из-за этого условия заявители вынуждены были заключать договоры на транспортировку газа от станции до места с индивидуальным предпринимателем, либо искать альтернативные способы (в частности, заключать договоры на поставку газа с поставщиками газа из соседних регионов).

В апреле антимонопольщики выдали ООО «Управление Севергаз» предупреждение о необходимости прекращения действий, содержащих признаки нарушения законодательства. В установленный срок это требование не было исполнено. В июне 2020 года в отношении УФАС возбудило дело о нарушении организацией пункта 3 части 1 статьи 10 закона «О защите конкуренции». В рамках того же дела должностное лицо ООО «Управление Севергаз» признано виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 14.31 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 20 тысяч рублей.

В сентябре «Управление Севергаз» официально признали нарушившим закон и выдали фирме еще одно предписание. Но и оно осталось без внимания.

Тогда организации был выписан второй штраф, на 400 тысяч рублей - за неисполнение требований ведомства.

Ранее NewsVo сообщал, что в мае 2020 года управление федеральной антимонопольной службы по Вологодской области возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Управление Севергаз». Такое решение было принято после обращения жителей и областных властей о завышенных ценах на сжиженный газ в баллонах в регионе.