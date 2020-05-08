Вологодское УФАС возбудило антимонопольное дело о завышении цен на сжиженный газ в баллонах

Управление федеральной антимонопольной службы по Вологодской области возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Управление Севергаз». Такое решение было принято после обращения жителей и областных властей о завышенных ценах на сжиженный газ в регионе. Копию приказа публикует группа On-line Белозерск в соцсети (см. файлы в галерее под новостью).

Ранее NewsVo сообщал, что в Вологодской области с января 2020 года резко выросли цены на газ в баллонах. Так, жители Сокола пишут в соцсетях, что если раньше 50-литровый баллон обходился им в 750-800 рублей, то теперь цена выросла до 1200-1400 рублей.

Предельные тарифы на сжиженный газ, точно так же, как и на другие коммунальные ресурсы, в Вологодской области устанавливает департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования. Правда, с 2020 года в этот тариф власти не могут закладывать расходы на доставку — их определяет только поставщик. То есть департамент устанавливает максимальную цену на газ баллонах, но без учета доставки, стоимость которой властями не регулируется. Так, в первом полугодии 2020 года килограмм газа в баллонах, без стоимости доставки, не должен стоить больше 37,34 рублей, во втором полугодии — 38,46 рублей.

Представители поставщика газа — ООО «Управление Севергаз», сообщали, что рост цен произошел из-за удорожания газа на заводах-поставщиках:

— Ситуация очень простая: заводы-поставщики прекратили работу по фиксированным ценам, и теперь работают по единой цене, которая у них называется коммерческой. Соответственно, это вызвало рост цены поставки для нас, и ситуация сложилась такова, что стоимость одного килограмма газа у них на заводе превышает фиксированную цену, которую утверждает департамент топливно-энергетических ресурсов. Пошло повышение цены для населения.

В итоге, по их словам, предприятие несет убытки и выставляет потребителям счета на оплату транспортировки газа до места наполнения, то есть из областного центра до Сокола или другого населенного пункта.