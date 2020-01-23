В Вологодской области выросли цены на сжиженный газ в баллонах

В Вологодской области с января 2020 года резко выросли цены на сжиженный газ в баллонах. Так, жители Сокола пишут в соцсетях, что если раньше 50-литровый баллон обходился им в 750-800 рублей, то теперь цена выросла до 1200-1400 рублей. В Бабушкинском районе с нового года жители некоторых населенных пунктов платят по 1400 рублей за баллон.

— В 2019 году платили сумму в пределах 800 рублей, доставка была бесплатно. С января 2020 года тариф на такой баллон стоит 1200 (выросла сумма на 50%) + еще нужно заплатить водителю 200 рублей за доставку. Никогда такого увеличения тарифов не было, а что по остальным квиткам будет? — пишут в группе «Сокольские сплетни».

Предельные тарифы на сжиженный газ, точно так же, как и на другие коммунальные ресурсы, в Вологодской области устанавливает департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования. Правда, с 2020 года в этот тариф власти не могут закладывать расходы на доставку — их определяет только поставщик. То есть департамент устанавливает максимальную цену на газ баллонах, но без учета доставки, стоимость которой властями не регулируется. Так, в первом полугодии 2020 года килограмм газа в баллонах, без стоимости доставки, не должен стоить больше 37,34 рублей, во втором полугодии — 38,46 рублей.

Скриншот пресс-релиза правительства Вологодской области о стоимости газа

Представители поставщика газа — ООО «Управление Севергаз», сообщают, что рост цен произошел из-за удорожания газа на заводах-поставщиках:

— Ситуация очень простая: заводы-поставщики прекратили работу по фиксированным ценам, и теперь работают по единой цене, которая у них называется коммерческой. Соответственно, это вызвало рост цены поставки для нас, и ситуация сложилась такова, что стоимость одного килограмма газа у них на заводе превышает фиксированную цену, которую утверждает департамент топливно-энергетических ресурсов. Пошло повышение цены для населения.

В итоге, по их словам, предприятие несет убытки и выставляет потребителям счета на оплату транспортировки газа до места наполнения, то есть из областного центра до Сокола или другого населенного пункта. В Белозерск, например, баллон с газом стоимостью 746 рублей, доехал за 453 рубля, а еще 200 рублей нужно доплатить за доставку баллона в квартиру.

Фото Анатолия Столярова

По данным «Сокол. Инфо», администрация Сокольского района подготовила письмо в департамент топливно-энергетического комплекса Вологодской области по поводу сложившейся ситуации.