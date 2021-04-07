80 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

За минувшие сутки в Вологодской области выявили 80 новых случаев коронавирусной инфекции, 73 человека выздоровели, три человека умерли. Такие данные 7 апреля опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 43 308 пациентам. Большая часть из них — 40 358 человек — выздоровели. Общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 923 человек.

Ранее NewsVo сообщал, что жители Вологодской области, планирующие в ближайшее время посетить зарубежные страны, должны будут сначала сделать прививку от коронавируса. Об этом по итогам федерального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения COVID-19 заявил глава региона Олег Кувшинников.