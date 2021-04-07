Пенсионер из Череповца получил семь лет колонии за причинение смертельной травмы собутыльнику

07.04.2021 [Происшествия]

В Череповце суд огласил приговор 66-летнему местному жителю, признанному виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшего смерть потерпевшего.

Как newsVO сообщал ранее, инцидент произошёл в одном садоводческих товариществ города 23 октября 2020 года. Мужчины распивали спиртное и поссорились. В ходе конфликта подсудимый ударил собутыльника ножом в бедро и ушёл домой, а тот скончался на месте происшествия. Свидетель сообщил о случившемся полицейским.

В ходе допроса обвиняемый сказал, что не помнит причин ссоры, и взял нож, чтобы припугнуть и успокоить приятеля.

«Он никак не думал, что ранения могут повлечь за собой смерть. Увидев кровь, он сильно испугался и сказал присутствовавшему при ссоре знакомому вызвать скорую медицинскую помощь, а сам ушел», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Суд назначил ему наказание в виде семи лет колонии строгого режима.

Тэги: смертельное, ножевое ранение, пенсионер, приговор

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