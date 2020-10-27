В Череповце пенсионер ударил собутыльника ножом в бедро

В Череповце следователи возбудили уголовное дело в отношении 66-летнего местного жителя, подозреваемого в причинении смертельной травмы собутыльнику.

«По версии следствия, вечером 23.10.2020 в одном из садоводческих обществ города Череповца дачники распивали спиртные напитки. В ходе ссоры 66-летний пенсионер взял со стола нож и ударил им приятеля в бедро. После чего мужчина ушел домой, а 51-летний пострадавший скончался на месте происшествия», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.