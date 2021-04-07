Здание льнокомбината в Красавино, в котором произошел пожар, в конце 2020 года было продано с торгов

07.04.2021 [Общество]
Здание льнокомбината в Красавино, в котором произошел пожар, в конце 2020 года было продано с торгов

Ранее принадлежавшее обанкротившемуся ОАО «Вологодский текстиль» здание на Советском проспекте города Красавино, в котором в ночь на 7 апреля произошел крупный пожар, в конце прошлого года было продано с торгов. Информация об этом была опубликована в январе 2021 года в федеральном реестре банкротов. 

С торгов был продан целый комплекс имущества Красавинского льнокомбината - несколько десятков разных объектов. Проданы более 30 зданий гаражей, складов, льночесального, отделочного, прядильного и чесального производств, мастерских, земельные участки под ними, асфальтированная территория площадью 15 078 квадратных метров, подъездные пути к льнокомбинату, теплотрасса, водопровод, производственное, промышленное оборудование, и даже главные ворота проходной. На одном из предыдущих аукционов, который состоялся в июле 2020 года, лот предлагали приобрести за 221,2 млн рублей. Тогда на него не заявился. В итоге этот огромный лот всего за 13 013 014 рублей купил ИП Аликян Саркис Славикович (его интересы на торгах представляла некая Людмила Уткина) - см. скриншот в галерее. 

Индивидуальный предприниматель Аликян Саркис Славикович был зарегистрирован в в 2012 году в городе Баклаково Саратовской области. Основной вид деятельности - "деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания".

Как ранее сообщал NewsVo, пожар в не эксплуатируемом здании Красавинского льнокомбината произошел вечером 6 апреля.  К моменту прибытия пожарных крыша здания горела открытым пламенем, площадь пожара составила 2000 квадратных метров. Ликвидировать возгорание удалось только к четырем часам утра. В УМЧС отмечают, что накануне днем собственником в здании производился демонтаж конструкций. 

ОАО «Вологодский текстиль» было признано банкротом 16 июня 2015 года . Более половины доли предприятия принадлежало правительству Вологодской области. Дело тянется уже несколько лет, определениями суда срок конкурсного производства в отношении должника неоднократно продлевался.

Губернатор области Олег Кувшинников в 2015 году сказал, что он рассматривает банкротство "как один из этапов оздоровления предприятия", сказав, что есть потенциальные инвесторы. Он заявлял, что в течение ближайшего полугода они найдут возможность решить вопрос с новой управляющей компанией. О продаже имущества предприятия речи тогда не шло.

Спустя три года, летом 2018-го, на площадке Вологодского текстиля было запущено производство по пошиву спецодежды. Инвестором проекта выступила ГК «Восток-Сервис».

В августе 2019 года московскому ООО «Реальные инвестиции» были проданы различные сооружения, машины и оборудование, включая офисное (более 700 позиций), 26 транспортных средств, производственный и хозяйственный инвентарь «Вологодского текстиля» в Вологде. Также были проданы два земельных участка, назначение которых, согласно кадастровой карте, - эксплуатация и обслуживание здания склада хлора. Все это ушло с молотка за 6 669 118 рублей. Кроме того, за 4 000 000 рублей фирме продали 223 896 погонных метров льноволокна, пряжи и суровых тканей; за 16 305 712 рублей - 749 078 погонных метров пряжи оческовой, суровых льняных тканей, чесаной ленты, льноволокна.

Читайте также:

Фото из группы Дом культуры и спорта г.Красавино

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Вынесен приговор фигурантам дела о строительстве развязки в створе Белозерского шоссе в Вологде
В Вологде бизнесмена обвиняют в причинении бюджету имущественного ущерба в 4 млн рублей
В Вологде суд обязал ТСЖ установить новый радиатор в квартире после жалобы собственника
Дом «Севтранслеса» в Вологде выкупили владельцы ресторана «Афины»
Прокуратура обнаружила нарушения правил пожарной безопасности в аквапарке под Вологдой
В Вологде ночью сгорели два автомобиля
В Усть-Кубинском районе пенсионерка потерялась и провела ночь в лесу
Экс-глава Вологды Евгений Шулепов прокомментировал приговор по делу о развязке в створе Белозерского шоссе
В Вологде таксиста пытались лишить прав за то, что он ездил на бело-красной машине
В Вологде начали оглашать приговор по делу о развязке в створе Белозерского шоссе

Последние новости

Журналисты посчитали, сколько проведет в колонии осужденный экс-замглавы Вологды Алексей Осокин

Осужденному по делу о мошенничестве при строительстве развязки в створе Белозерского шоссе зачтут содержание в СИЗО и под домашним арестом

 

20
0

17-летняя вологжанка украла чужой телефон в ночном клубе

Когда гаджет разбился, она продала его на запчасти

80
0

Некоторые любят погорячее: как вырастить дома перцы, помидоры и зелень

Вологжанин Павел Квашнин выращивает дома очень острые перцы, которые невозможно найти в магазинах

147
0

В Вологде постоялец гостиницы устроил скандал из-за того, что ему не разрешили курить в здании

Он поднялся в номер и стал там ругаться и ломать мебель

188
0

80 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

73 человека выздоровели, три человека умерли

167
0

Пенсионер из Череповца получил семь лет колонии за причинение смертельной травмы собутыльнику

23 октября 2020 года он ударил 51-летнего знакомого ножом в бедро и ушёл домой. Потерпевший скончался на месте происшествия

173
0

В Вологде «Новые люди» помогут благоустроить пляж

В Вологде подвели итоги конкурса «Марафон идей» партии «Новые люди». В рамках проекта любой желающий мог предложить идеи, как сделать жизнь своего города, края или всей страны лучше. Заявки принимались с 12 февраля по 12 марта. По условиям «Марафона», авторы лучших идей получают от партии финансовую поддержку на воплощение идей в жизнь.

417
0

Вологжанки завоевали бронзу Чемпионата России по голболу

Соревнования проходили в Московской области

240
0

«Вологда-Чеваката» проиграла баскетбольному клубу «Самара» со счетом 80:63

Самыми результативными в составе вологодского клуба стали Алина Заболоцкая и Мария Канищева, они набрали 14 и 12 очков соответственно

231
0

На три маршрута в Вологде планируют закупить 38 троллейбусов

Первые три машины будут куплены в 2021 году, губернатор предложил на время тестирования сделать проезд в них бесплатным

545
0

Металлургическим компаниям предложили перечислять в бюджет сверхдоходы от роста цен на металл

Минстрой провел совещание с участием представителей металлургических компаний, на котором обсудил рост цен на стройматериалы

315
0

Мост через реку Шограш в Вологде пообещали отремонтировать в 2022 году

Однако и этот срок не окончательный — мэр заявил, что «если проектировщики нас подведут, будем корректироваться»

512
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Журналисты посчитали, сколько проведет в колонии осужденный экс-замглавы Вологды Алексей Осокин
17-летняя вологжанка украла чужой телефон в ночном клубе
Некоторые любят погорячее: как вырастить дома перцы, помидоры и зелень
В Вологде постоялец гостиницы устроил скандал из-за того, что ему не разрешили курить в здании
80 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Пенсионер из Череповца получил семь лет колонии за причинение смертельной травмы собутыльнику
Здание льнокомбината в Красавино, в котором произошел пожар, в конце 2020 года было продано с торгов
 
07.04.2021 [Общество]

Некоторые любят погорячее: как вырастить дома перцы, помидоры и зелень

147
0
07.04.2021 [БлогоVO]

Закон о гидах принят во втором чтении, и это, конечно, боль и тоска

326
0
05.04.2021 [Обзор Прессы]

Любовь к неуютным уголкам своей родины

397
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика