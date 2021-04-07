Здание льнокомбината в Красавино, в котором произошел пожар, в конце 2020 года было продано с торгов

Ранее принадлежавшее обанкротившемуся ОАО «Вологодский текстиль» здание на Советском проспекте города Красавино, в котором в ночь на 7 апреля произошел крупный пожар, в конце прошлого года было продано с торгов. Информация об этом была опубликована в январе 2021 года в федеральном реестре банкротов.

С торгов был продан целый комплекс имущества Красавинского льнокомбината - несколько десятков разных объектов. Проданы более 30 зданий гаражей, складов, льночесального, отделочного, прядильного и чесального производств, мастерских, земельные участки под ними, асфальтированная территория площадью 15 078 квадратных метров, подъездные пути к льнокомбинату, теплотрасса, водопровод, производственное, промышленное оборудование, и даже главные ворота проходной. На одном из предыдущих аукционов, который состоялся в июле 2020 года, лот предлагали приобрести за 221,2 млн рублей. Тогда на него не заявился. В итоге этот огромный лот всего за 13 013 014 рублей купил ИП Аликян Саркис Славикович (его интересы на торгах представляла некая Людмила Уткина) - см. скриншот в галерее.

Индивидуальный предприниматель Аликян Саркис Славикович был зарегистрирован в в 2012 году в городе Баклаково Саратовской области. Основной вид деятельности - "деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания".

Как ранее сообщал NewsVo, пожар в не эксплуатируемом здании Красавинского льнокомбината произошел вечером 6 апреля. К моменту прибытия пожарных крыша здания горела открытым пламенем, площадь пожара составила 2000 квадратных метров. Ликвидировать возгорание удалось только к четырем часам утра. В УМЧС отмечают, что накануне днем собственником в здании производился демонтаж конструкций.

ОАО «Вологодский текстиль» было признано банкротом 16 июня 2015 года . Более половины доли предприятия принадлежало правительству Вологодской области. Дело тянется уже несколько лет, определениями суда срок конкурсного производства в отношении должника неоднократно продлевался.

Губернатор области Олег Кувшинников в 2015 году сказал, что он рассматривает банкротство "как один из этапов оздоровления предприятия", сказав, что есть потенциальные инвесторы. Он заявлял, что в течение ближайшего полугода они найдут возможность решить вопрос с новой управляющей компанией. О продаже имущества предприятия речи тогда не шло.

Спустя три года, летом 2018-го, на площадке Вологодского текстиля было запущено производство по пошиву спецодежды. Инвестором проекта выступила ГК «Восток-Сервис».

В августе 2019 года московскому ООО «Реальные инвестиции» были проданы различные сооружения, машины и оборудование, включая офисное (более 700 позиций), 26 транспортных средств, производственный и хозяйственный инвентарь «Вологодского текстиля» в Вологде. Также были проданы два земельных участка, назначение которых, согласно кадастровой карте, - эксплуатация и обслуживание здания склада хлора. Все это ушло с молотка за 6 669 118 рублей. Кроме того, за 4 000 000 рублей фирме продали 223 896 погонных метров льноволокна, пряжи и суровых тканей; за 16 305 712 рублей - 749 078 погонных метров пряжи оческовой, суровых льняных тканей, чесаной ленты, льноволокна.