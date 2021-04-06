В Красавино горит заброшенное здание льнокомбината

06.04.2021 [Происшествия]

В городе Красавино Великоустюгского района вечером 6 апреля произошел серьезный пожар. Как пишут в группе местного Дома культуры и спорта, горит неэксплуатируемое здание льнокомбината.

 

Ранее Newsvo писал, что днем 18 августа 2020 загорелся мусор в не эксплуатируемом здании «Вологодского текстиля» в Красавино. Пожар произошел на третьем этаже здания административно-бытового корпуса на улице Текстильщиков, 8. 

Как ранее сообщал NewsVo, ОАО «Вологодский текстиль» было признано банкротом 16 июня 2015 года . Более половины доли предприятия принадлежало правительству Вологодской области. Дело тянется уже несколько лет, определениями суда срок конкурсного производства в отношении должника неоднократно продлевался.

Губернатор области Олег Кувшинников в 2015 году сказал, что он рассматривает банкротство "как один из этапов оздоровления предприятия", сказав, что есть потенциальные инвесторы. Он заявлял, что в течение ближайшего полугода они найдут возможность решить вопрос с новой управляющей компанией. О продаже имущества предприятия речи тогда не шло.

Спустя три года, летом 2018-го, на площадке Вологодского текстиля было запущено производство по пошиву спецодежды. Инвестором проекта выступила ГК «Восток-Сервис».

В августе 2019 года московскому ООО «Реальные инвестиции» были проданы различные сооружения, машины и оборудование, включая офисное (более 700 позиций), 26 транспортных средств, производственный и хозяйственный инвентарь «Вологодского текстиля» в Вологде. Также были проданы два земельных участка, назначение которых, согласно кадастровой карте, - эксплуатация и обслуживание здания склада хлора. Все это ушло с молотка за 6 669 118 рублей. Кроме того, за 4 000 000 рублей фирме продали 223 896 погонных метров льноволокна, пряжи и суровых тканей; за 16 305 712 рублей - 749 078 погонных метров пряжи оческовой, суровых льняных тканей, чесаной ленты, льноволокна.

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