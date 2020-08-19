В Красавино произошел пожар в заброшенном здании «Вологодского текстиля»

В городе Красавино Великоустюгского района днем 18 августа загорелся мусор в не эксплуатируемом здании «Вологодского текстиля». Пожар произошел на третьем этаже здания административно-бытового корпуса на улице Текстильщиков, 8.

По данным пресс-службы областного УМЧС, площадь пожара составила 20 квадратных метров. Сгорел мусор, повреждены помещения вспомогательных мастерских. Рассматриваются две версии произошедшего: неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц, либо поджог.

Здание административно-бытового корпуса, в котором произошло возгорание, принадлежит обанкротившемуся ОАО «Вологодский текстиль». Несколько десятков разных объектов льнокомбината в Красавино пытаются продать с торгов, а вырученные средства направить на погашение долгов предприятия. На продажу также выставлены здания гаражей, складов, льночесального производства, отделочного производства, здание венткамеры ткацкого производства, земельные участки под ними, асфальтированная территория площадью 15 078 квадратных метров, подъездные пути к льнокомбинату, теплотрасса, водопровод, производственное, промышленное оборудование, сырье и и даже главные ворота проходной. Последний аукцион по их продаже был назначен на июль, лот предлагали приобрести за 221,2 млн рублей. Тем не менее, никто из покупателей на него не заявился.

Как ранее сообщал NewsVo, ОАО «Вологодский текстиль» было признано банкротом 16 июня 2015 года . Более половины доли предприятия принадлежало правительству Вологодской области. Дело тянется уже несколько лет, определениями суда срок конкурсного производства в отношении должника неоднократно продлевался.

Губернатор области Олег Кувшинников в 2015 году сказал, что он рассматривает банкротство "как один из этапов оздоровления предприятия", сказав, что есть потенциальные инвесторы. Он заявлял, что в течение ближайшего полугода они найдут возможность решить вопрос с новой управляющей компанией. О продаже имущества предприятия речи тогда не шло.

Спустя три года, летом 2018-го, на площадке Вологодского текстиля было запущено производство по пошиву спецодежды. Инвестором проекта выступила ГК «Восток-Сервис».

В августе 2019 года московскому ООО «Реальные инвестиции» были проданы различные сооружения, машины и оборудование, включая офисное (более 700 позиций), 26 транспортных средств, производственный и хозяйственный инвентарь «Вологодского текстиля» в Вологде. Также были проданы два земельных участка, назначение которых, согласно кадастровой карте, - эксплуатация и обслуживание здания склада хлора. Все это ушло с молотка за 6 669 118 рублей. Кроме того, за 4 000 000 рублей фирме продали 223 896 погонных метров льноволокна, пряжи и суровых тканей; за 16 305 712 рублей - 749 078 погонных метров пряжи оческовой, суровых льняных тканей, чесаной ленты, льноволокна.