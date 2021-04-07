«Вологда-Чеваката» уступила баскетбольному клубу «Самара» в первом матче 1/4 финала Суперлиги 1. Второго по силе дивизиона российского баскетбола.
Уже к большому перерыву вологжанки проигрывали своим соперницам 19 очков (34:53). По итогам третьей четверти игроки самарского клуба довели свое преимущество до 20 очков. И несмотря на то что "пчёлки" выиграли заключительную десятиминутку (16:13), матч завершился со счётом 80:63 в пользу «Самары». Самыми результативными в составе вологодского клуба стали Алина Заболоцкая и Мария Канищева, они набрали 14 и 12 очков соответственно.
Таким образом, клуб берегов Волги повел в серии до двух побед - 1:0. Следующий матч между этими командами пройдет 8 апреля в Вологде. Для продолжения борьбы «Чевакату» в этот день устроит только победа.
«Вологда-Чеваката» проиграла баскетбольному клубу «Самара» со счетом 80:63
«Вологда-Чеваката» уступила баскетбольному клубу «Самара» в первом матче 1/4 финала Суперлиги 1. Второго по силе дивизиона российского баскетбола.
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