Водоснабжение в городе Красавино Великоустюгского района восстановлено в 15:30, сообщил на своей странице в соцсети глава района Александр Кузьмин.

«Водоснабжение в Красавино восстановлено! Напомню, сегодня в связи с обращениями жителей города о том, что вода в домах пахнет органикой, была проведена дополнительная проверка», — говорится в сообщении

Специалисты пришли к выводу, что качество воды соответствует нормам, за исключением показателя «Привкус», не несущего угрозы потребителям.

В сообщении также отмечается, что школы и детсады района будут работать в прежнем режиме.

Ранее newsVO сообщал, что по данным местных СМИ, подача воды была прекращена «в связи с неблагоприятной обстановкой на источнике водоснабжения река Малая Северная Двина» до выяснения причин.