Жители Красавино в Великоустюгском районе остались без воды

О прекращении водоснабжения домов в городе Красавино сообщил 6 апреля глава Великоустюгского района Александр Кузьмин.

— Причина на данный момент устанавливается, в населённый пункт выехали специалисты Роспотребнадзора, сотрудники администрации. О первых результатах сообщим оперативно, — пишет Кузьмин на своей странице в соцсети.

С 7 апреля в Красавино закрываются детсады, а школа № 17 переезжает с улицы Текстильщиков в здание на Советском проспекте, 216.

Газета «Устюжаночка» со ссылкой на «Красавинский вестник» сообщает, что подача воды была прекращена «в связи с неблагоприятной обстановкой на источнике водоснабжения река Малая Северная Двина» до выяснения причин.

Город расположен в 25 километрах от Великого Устюга, по последним данным, население — около 6 тысяч человек.

Ранее NewsVo сообщал, что в феврале из-за морозов в Великом Устюге несколько домов остались без воды - замерз водопровод.