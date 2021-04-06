Экс-глава Вологды Евгений Шулепов прокомментировал приговор по делу о развязке в створе Белозерского шоссе

06.04.2021 [Общество]

Бывший глава Вологды, ныне депутат Госдумы, Евгений Шулепов прокомментировал в соцсети приговор, который вынесли фигурантам дела о мошенничестве при строительстве развязки в створе Белозерского шоссе.

— По делу Белозерского шоссе. Выскажусь коротко, комментировать этот «цирк» желания нет. Обвинение ничем не подтверждено, вина не доказана. Дело сфабриковано. Преступления нет, а сроки есть, — приговор неправосуден! — пишет Шулепов.

Он также отметил, что необходимо добиваться «правды и справедливости в судах высшей инстанции».

Как ранее писал NewsVo, развязку в створе Белозерского шоссе возводили в 2011-16 гг. Работы по строительству виадука были завершены в июне 2016 года. В марте 2017 года сообщалось, что возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершённое группой лиц в особо крупном размере». Анатолия Бутусова, фирма которого ("СК "Север") выполняла по контракту часть работ, спустя год после окончания строительства, в 2017 году, внезапно обвинили в мошенничестве. На скамье подсудимых, кроме Бутусова, также оказались бывшие заместители главы города Алексей Осокин и Антон Мусихин, консультант по строительству департамента градостроительства и инфраструктуры Вологды Игорь Ивонин, бывший гендиректор «Вологдагорводоканала» Александр Присяжный. Прокуратура обвиняет их в том, что они, действуя якобы по предварительному сговору, похитили более 70 млн рублей (изначально сообщалось, что более 100 млн). Речь шла о том, что фактически работы по выносу хозяйственно-бытового водопровода и канализации были выполнены до заключения муниципального контракта  с "СК Север" силами и средствами МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», при этом сметная стоимость объекта строительства была значительно меньше. Обвиняемые свою вину не признали. 

5 апреля в Вологде озвучили приговор по делу. В мошенничестве в итоге признали виновными только Бутусова и Осокина (они получили наказание в виде 4 лет лишения свободы каждому со штрафом в размере 300 000 рублей), а также Ивонина (его приговорили к трем годам лишения свободы условно). Уголовное дело, возбужденное в отношении Мусихина, переквалифицировали по статье о халатности, Александра Присяжного осудили по  статье об изготовлении поддельного официального документа). Оба они были освобождены от ответственности в связи с истечением сроков давности. 

 

Тэги: евгений шулепов

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