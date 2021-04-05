Мария Соколова официально назначена начальником управления информационной политики Вологодской области

С 5 апреля новым руководителем управления информационной политики правительства Вологодской области официально назначена Мария Соколова. Об этом в ходе оперативного совещания заявил губернатор Олег Кувшинников.

Ранее NewsVo сообщал, что Соколову в качестве нового руководителя управления представили журналистам еще в январе 2021 года.

Предыдущему начальнику управления, Дарье Богдановой, поступило предложение о работе в автономной некоммерческой организации «Диалог регионы». Кувшинников отметил, что Богданова станет советником губернатора на общественных началах.