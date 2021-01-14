Новым начальником управления информационной политики Вологодской области стала Мария Соколова

14 января губернатор Вологодской области представил журналистам нового руководителя управления информационной политики регионального правительства. Им стала Мария Соколова.

— В профессиональном сообществе Мария Сергеевна известна как руководитель Агентства Мониторинга и социологических исследований теперь уже с приставкой «экс», — сообщается в группе «Журналисты Вологодчины» в соцсети.

Ранее NewsVo сообщал, что предыдущему начальнику управления, Дарье Богдановой, поступило предложение о работе в автономной некоммерческой организации «Диалог регионы». Кувшинников отметил, что Богданова станет советником губернатора на общественных началах.