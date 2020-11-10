Дарья Богданова покинет должность начальника управления информационной политики Вологодской области

10.11.2020 [Общество]

Начальник управления информационной политики правительства Вологодской области Дарья Богданова покидает свою должность. Ей поступило предложение о работе в автономной некоммерческой организации «Диалог регионы». Об этом Богданова рассказала в интервью информагентству «Вологда Регион»

— Мне действительно поступило предложение из АНО «Диалог регионов» возглавить управление, которое будет заниматься взаимодействием со всеми центрами управления регионов в Российской Федерации, — сказала она. — Первый этап по внедрению ЦУРов практически закончился, к 1 декабря 2020 года все регионы исполнят поручение президента. Дальше будет идти детальная, скрупулёзная работа по выработке единых систем со всеми регионами, и мы будем работать с каждым субъектом Российской Федерации точечно, при этом не забывать про единую систему обратной связи, — отметила Богданова.

Центр управления регионом в Вологодской области является частью Центра информации и аналитики региона (ЦИАР). Задача ЦУРа — работа с обращениями жителей региона, получение обратной связи, выявление проблемных точек и их устранение. Обращения, поступившие через колл-центр, форму обратной связи на Госуслугах, из соцсетей через систему «Инцидент-менеджмент», приемную губернатора, будут стекаться в ЦУР. Чиновники утверждают, что с помощью центра управления регионом можно анализировать проблемы, наиболее волнующие жителей Вологодской области. 

Ранее NewsVo сообщал, что Дарья Богданова (до замужества Неклюдова) заняла пост начальника управления в декабре 2014 года. 

 АНО «Диалог регионов» было зарегистрировано летом 2020 года. Учредитель новой организации – АНО «Диалог», которая, по данным d-russia.ru, была создана департаментом информационных технологий Москвы в ноябре прошлого года в качестве центра мониторинга и анализа эффективности обратной связи с москвичами. Возглавляет АНО «Диалог» и АНО «Диалог регионы» Алексей Гореславский, бывший заместитель начальника управления президента по общественным проектам.

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