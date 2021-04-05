Житель Усть-Кубинского района отправится в колонию за покушение на убийство соседки

05.04.2021 [Происшествия]

В Усть-Кубинском районе суд огласил приговор 44-летнему местному жителю, признанному виновным в покушении на убийство соседки и незаконном хранении огнестрельного оружия.

Как newVO сообщал ранее, инцидент с покушением произошёл в селе Устье 6 сентября 2020 года. Пьяный подсудимый, испытывая давнюю неприязнь к 67-летней соседке, вооружился самодельным однозарядным пистолетом, снаряжённым патроном с дробью, вышел на улицу и выстрелил потерпевшей в голову. Раненая женщина смогла убежать, укрыться в бане и вызвать полицию. Ей была своевременно оказана медицинская помощь.

Пистолет мужчина нашёл в лесу летом 2019 года и хранил в своей квартире. В суде он полностью признал вину в незаконном хранении оружия, а вот в покушении на убийство признал вину частично.

«Как пояснил подсудимый, стрелял он не в соседку, а в сторону от нее. Потом он услышал, как она разговаривает по телефону в бане, выбросил оружие в огороде рядом с домом и ушел выпивать спиртные напитки. Факт высказывания угроз в адрес соседки и факт выстрела подсудимый не отрицал», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Потерпевшая же показала, что он неоднократно угрожал ей убийством.

«Перед выстрелом он сказал, что сейчас убьет ее. Когда он выстрелил, она немного уклонялась, почувствовала тупой удар по голове, ее оглушило, потекла кровь. Пока он перезаряжал оружие, она убежала в баню и закрылась там. Подсудимый кричал ей: „Выходи, я буду тебя добивать“», — также говорится в сообщении

Осуждённому назначено наказание в виде шести лет и девяти месяцев колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Тэги: покушение на убийство, незаконное хранение, самодельное оружие, приговор

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