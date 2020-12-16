Жителя Усть-Кубинского района будут судить за покушение на убийство 67-летней соседки

В Усть-Кубинском районе следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 44-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство пенсионерки, а также незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия.

По версии следствия, инцидент произошёл в селе Устье днём 6 сентября 2020 года. Пьяный обвиняемый, испытывая давнюю неприязнь к 67-летней соседке, вооружился самодельным однозарядным пистолетом, снаряжённым патроном с дробью, вышел на улицу и выстрелил потерпевшей в голову. Раненая женщина смогла убежать, укрыться в бане и вызвать полицию. Ей была своевременно оказана медицинская помощь.

Выяснилось, что оружие мужчина нашёл в лесу у деревни Жуково в 2019 году, и с тех пор хранил у себя.

«Следователям пострадавшая женщина, рассказала, что еще около 3 лет назад ее семья затеяла перестройку крыльца, а проживавший в соседней квартире обвиняемый был против этого, с тех пор постоянно возникали словесные конфликты. В мае 2020 года мужчина ударил ее по руке и был оштрафован, а когда она обратилась в суд за взысканием морального вреда, стал ее оскорблять и решил убить», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Судом обвиняемый был заключён под стражу. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.