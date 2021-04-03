88 новых случаев коронавируса выявлены в Вологодской области за сутки

За минувшие сутки в Вологодской области выявили 88 новых случаев коронавирусной инфекции, 89 человек выздоровели, 4 человека умерли. Такие данные 3 апреля опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 42 982 пациентам. Большая часть из них – 40 069 человек – выздоровели. Общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области – 911 человек.

Ранее NewsVo сообщал, что в пандемию коронавируса в Вологодской области резко увеличилось количество диагностируемых случаев сахарного диабета. О том, как людям с этим заболеванием обезопасить себя, в интервью рассказала главный эндокринолог Вологодской области Нина Игоревна Холмская.

