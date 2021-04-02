На улице Ярославской в Вологде на проезжей части обвалился асфальт

В Вологде на проезжей части улицы Ярославской рядом с домом №36 появилась глубокая яма. Видео выложили в группе Подскажите Вологда Взаимопомощь.

Судя по записи, в яме шумит вода.

В пресс-службе городской администрации уточнили, что рядом с домом №36 прорвало трубу диаметром 600 миллиметров. Сейчас опасный участок огорожен.

Ранее NewsVo сообщал, что во дворе дома №36 сейчас идет строительство детского сада, против которого выступали местные жители. Активное противостояние между вологжанами и подрядной организацией на месте стройки идёт с весны 2020 года. Администрация Вологды заключила госконтракт на возведение соцобъекта с ООО «Базис ЛТД» 21 апреля 2020 года. Стоимость работ — 199,7 млн рублей. Проезды техники к месту строительства должны были согласовать с местными жителями, они говорят, что этого сделано не было. Жители считают, что без их согласия подрядчик не может и не должен пользоваться участком возле их домов. Тем не менее, 17 сентября на сессии Гордумы Вологды депутаты проголосовали за установление публичного сервитута (ред. — ограниченное право пользования чужой вещью в земельных отношениях) на территорию у домов № 36 и № 38 по улице Ярославской.