Для перерасчёта выплаты на ребёнка от 3 до 7 лет справка о доходах не нужна

Что нужно сделать, чтобы оформить перерасчёт выплаты на ребёнка от 3 до 7 лет? Какие документы могут потребоваться? Куда подавать заявление? Такие вопросы NewsVo задал сотрудникам департамента социальной защиты населения Вологодской области.

– Семьи, которым ежемесячная выплата ранее уже была назначена на 12 месяцев, могут обратиться за ее назначением в новом размере начиная с 1 апреля 2021 года вплоть до конца 2021 года, – пояснили NewsVo в департаменте. – Нужно вновь подать заявление на портале Госуслуги: федеральном или региональном портале или лично в МФЦ, или органах соцзащиты.

Как выяснилось, справки о зарплате к заявлению прилагать не нужно.

– Органы соцзащиты сами проверят сведения о доходах и имуществе, и если семья малообеспеченная, будет рассчитан необходимый размер выплаты. Кроме того, семья получит доплату за первые 3 месяца 2021 года, – рассказали в пресс-службе департамента. – Исключение составляют сотрудники силовых ведомств. Им справки о доходах нужно предоставлять.

У читателей возник вопрос, могут ли их по новым правилам лишить пособия, которое выплачивалось раньше.

– Лишать пособий никого не будут. Если семья уже получает пособие, она продолжит его получать до конца того периода, на который пособие было назначено. Даже если семья, которая уже получает пособие, обратилась за пересчетом и при проверке было выявлено, что новым критериям семья не соответствует, то родители продолжат получать выплату до истечения срока ее назначения, – пояснили в департаменте.

Ранее NewsVo сообщал, что с 1 апреля вступили в действие новые правила начисления выплаты на детей от 3 до 7 лет. Если ранее выплата составляла 50% регионального прожиточного минимума на детей, то, в соответствии с новым указом президента, размер выплаты будет составлять 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума в зависимости от уровня дохода семьи.

