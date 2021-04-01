С 1 апреля заявления на выплаты для детей от 3 до 7 лет будут принимать по-новому

С 1 апреля вступают в действие новые правила начисления выплаты на детей от 3 до 7 лет. В соответствии с указом президента размер выплаты будет составлять 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на детей.

– В нашей области, как и во всех регионах страны, сегодня начался прием заявлений на перерасчет размера выплаты на детей от 3 до 7 лет. Новая форма заявления уже доступна на портале госуслуг, для граждан это самый простой способ обратиться за выплатой, - пояснил начальник департамента социальной защиты населения области Александр Ершов.

В Вологодской области в этом году 50% прожиточного минимума ребенка составляет 5866 рублей, 75 % - 8799 рублей, 100 % - 11732 рубля.

Если с прошлого года семьи получали только по 50% прожиточного минимума ребёнка, то по новым правилам у многих семей сумма выплаты увеличится. Также появилось правило «нулевого дохода».

– По новым правилам не будут учитываться в доходе семьи выплаты по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы, ежемесячные выплаты на третьего и последующих детей и некоторые другие выплаты. Установлены дополнительные критерии оценки благосостояния семьи – наличие недвижимости, транспорта. Например, отказ в назначении выплаты будет приниматься при наличии в собственности у заявителя или членов его семьи двух и более автомобилей. Также введено правило «нулевого дохода» - если у заявителя или взрослого члена семьи на протяжении всего года «нулевой доход», то выплата будет назначена только в том случае, если причина для такого нулевого дохода – объективная, – дополнил Александр Васильевич.

Сейчас в Вологодской области ежемесячную денежную выплату в размере 50% прожиточного минимума получают 31 261 семья на 36 809 детей.

Подать заявление о перерасчете выплаты можно до 31 декабря 2021 года. При этом ежемесячная выплата будет пересчитана с 1 января 2021 года.

