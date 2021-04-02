91 новый случай коронавируса выявлен в Вологодской области за сутки

За минувшие сутки в Вологодской области выявили 91 новый случаев коронавирусной инфекции, 86 человек выздоровели, трое умерли. Такие данные 2 апреля опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 42 894 пациентам. Большая часть из них — 39 980 человек — уже выздоровели. Общее количество тех, для кого болезнь закончилась смертельным исходом, 31 марта перевалило за девять сотен и составило 907 человека.

Ранее NewsVo сообщал, что в пандемию коронавируса в Вологодской области резко увеличилось количество диагностируемых случаев сахарного диабета. О том, как людям с этим заболеванием обезопасить себя, в интервью рассказала главный эндокринолог Вологодской области Нина Игоревна Холмская.