Развал школы ДОСААФ в Череповце привел к тому, что военных водителей учат в Белозерске

13 призывников из Череповца обучение на военных водителей в школе ДОСААФ в Белозерске. Хотя в 10 метрах от военкомата находится мощная база, когда-то принадлежавшая ДОСААФ.

Об этом со ссылкой на врио военкома Череповца и района Артем Вихарев сообщает портал Город Че. Белозерская автошкола ДОСААФ — это ближайшее к Череповцу учреждение такого типа, других вариантов нет. Еще более 20 водителей-автомехаников учатся в череповецких металлургическом и технологическом колледжах.

Автошкола ДОСААФ (Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту) находится рядом со зданием военкомата, которое ранее тоже принадлежало этой системе. До 1998 года в нем (военкомате) находилось общежитие для иногородних курсантов школы ДОСААФ, то есть Череповец был образовательным центром для обучения водителей категорий В, С и D из других районов области.

— Сейчас, с фактическим развалом автошколы ДОСААФ в городе, все перевернулось: военным приходится обращаться к профильным автошколам соседних муниципалитетов. С 2019 года череповецкие призывники ездят в Белозерск. Точнее, кто-то из них ездит ежедневно, часть снимает комнаты в общежитии местного педагогического колледжа. В прошлом году в Белозерске подготовили 20 молодых водителей из Череповца, — отмечают в Город Че.

Ранее NewsVo сообщал, что заброшеное здание ДОСААФ на улице Краснодонцев в Череповце будет переоборудовано в молодёжный комплекс. Мэр города Вадим Германов пообещал, что там будут открыты автокурсы (в том числе бесплатные!), курсы по столярному и плотницкому делу, тут же расположится и бесплатный спортзал с тренажерами и татами.