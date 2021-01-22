Заброшенное здание ДОСААФ в Череповце переоборудуют в молодёжный комплекс

22.01.2021 [Общество]

В Череповце здание ДОСААФ на улице Краснодонцев будет переоборудовано в молодёжный комплекс. Об этом на своей странице Вконтакте заявил мэр города Вадим Германов.

Здесь будет самый большой молодежный комплекс в городе. Откроем автокурсы (в том числе бесплатные!), курсы по столярному и плотницкому делу, тут же расположится и бесплатный спортзал с тренажерами и татами. А еще ребята смогут учиться промышленному альпинизму», — говорится в сообщении

Германов также отметил, что в комплексе найдётся «место для тусовок» любителей тюнинга автомобилей. Планируется восстановить тир, предусмотренный планом здания.

Тэги: молодежь, мэрия Череповца
Фото со страницы Вадима Германова в соцсети

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