Восемь тонн взрывчатки привезли в Великий Устюг для ликвидации заторов

В Великом Устюге готовятся к паводку. Продолжаются ледорезные работы - пропилено уже 49 километров льда, в планах - 192 километра.

«Чернение льда на реке Сухона уже завершено. Работы выполнены на участке протяженностью 27 км. Для ликвидации возможных скоплений льдин в руслах рек в Великий Устюг доставлено 8 тонн взрывчатых веществ. К борьбе с заторами на участках рек Северная Двина и Юг специалисты-взрывники приступят с 5 апреля. Для временного размещения граждан подготовлено 10 пунктов временного размещения общей вместительностью около 800 человек», - сообщил первый заместитель губернатора области Антон Кольцов.

По данным пресс-службы регионального правительства, 17 апреля вопросы безопасного прохождения паводка обсудят на совместном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям Вологодской и Архангельской областей.