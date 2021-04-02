Госдепартамент США упомянул череповчанина Григория Винтера в своем докладе о правах человека в мире

02.04.2021 [Общество]

Череповчанина Григория Винтера упомянули в ежегодном докладе госдепартамента США о правах человека. Документ был опубликован 30 марта. 

— В начале мая прокуратура возбудила уголовное дело по факту деятельности главы вологодского отделения общественной организации «За права человека» Григория Винтера после того, как на его странице в социальных сетях были опубликованы посты с критикой властей за перевозку заключенных с симптомами COVID-19. Винтеру уже приходилось сталкиваться с подобными политически мотивированными расследованиями в связи с его правозащитной деятельностью, - говорится в докладе. 

Ранее NewsVo сообщал, что в конце марта Череповецкий городской суд назначил правозащитнику Григорию Винтеру наказание в виде двух лет ограничения свободы за «коронавирусный фейк» в соцсети и оскорбление представителя власти. По версии следствия, Винтер не позднее 19 апреля 2020 года разместил в различных группах в социальной сети заведомо ложную информацию об этапировании УФСИН России по Вологодской области лиц, имеющих признаки коронавирусной инфекции, совместно с лицами, не страдающими заболеванием.  Было возбуждено дело по ст. 207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан). Кроме того, 6 мая прошлого года, находясь в квартире в Череповце, был недоволен производимым в ней обыском и высказывал в адрес сотрудников следственного комитета, Росгвардии и УФСБ оскорбления.

Винтер также заявляет о пытках, которые применялись к нему в СИЗО, однако в УФСИН всё отрицают.  

Тэги: правозащитники, США, права человека

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