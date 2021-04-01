В Великоустюгском районе подготовили пункты временного размещения домашних животных на время половодья

В Великоустюгском районе подготовили два пункта временного размещения для домашних животных на период половодья.

— Один из них находится в д. Глядково до 30 голов (принадлежит многопрофильному колледжу), второй на ул. Виноградова, 87 до 10 голов (ООО СХП «Устюгмолоко»). На сегодняшний день также заключены три соглашения для транспортировки животных, находящихся в зоне возможного подтопления, - пишет в соцсети глава района Александр Кузьмин.

Поскольку сельхозпредприятия района в зону возможного затопления не попадают, в пункты будут доставлять животных по заявкам частных лиц. Вопросы по этому поводу принимаются в районном управлении сельскохозяйственного производства по телефону в Великом Устюге 2-13-93.

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