Смеха ради: МегаФон назвал 10 любимых комедий жителей Вологды

01.04.2021 [Новости компаний]

Самыми популярными комедийными фильмами у вологжан стали российские комедии. К таким выводам пришли аналитики МегаФона, изучив данные собственного сервиса МегаФон ТВ за первый квартал 2021 года.

По данным исследования, лидер по просмотрам с начала года – комедия «Обратная связь»*. Серебро и бронзу разделили между собой фильмы «Непосредственно Каха: Крутой и еще крутее»* и «Глубже!»*.

В целом комедии занимают второе место среди остальных киножанров, уступая лидерство лишь драмам. При этом вологжане отдают предпочтение именно российским кинолентам, на долю которых приходится 60% просмотров.

Также в топ-10 вошли:

  • Последний богатырь*;
  • Настоящее будущее*;
  • Холоп*;
  • Сделано в Италии;
  • Как Надя пошла за водкой*;
  • Убойный огонек;
  • Днюха!

Среди комедийных ситкомов, по данным специалистов компании, самым популярным стал «Ивановы-Ивановы»**. За ним следуют «Дылды»** и «257 причин, чтобы жить»*.

*доступен в сервисе START

**доступен в сервисе more.tv.

 

Тэги: Мегафон

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