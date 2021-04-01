Админа группы «Подслушано Тотьма» оштрафовали на 3 тысячи рублей за рекламу табака

Владелец группы «Подслушано Тотьма» признан виновным в размещении незаконной рекламы. Летом 2020 года он выложил на этой странице в соцсети видео с рекламой табака.

Управление антимонопольной службы по Вологодской области признало рекламу ненадлежащей.

— Законом «О рекламе» установлен безусловный запрет на рекламу любой табачной продукции, что отвечает законодательным тенденциям, направленным на ужесточение ответственности за распространение подобной рекламы, а также ограничение курения любых табачных изделий (Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»), — сообщает УФАС по Вологодской области.

В итоге мужчину привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей.