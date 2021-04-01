Двух футболистов клуба «СДЮШОР-Вологда» призвали в армию

Футбольный клуб «СДЮШОР-Вологда» лишился двух своих игроков — они уходят в армию.

Полузащитник Егор Ганичев и вратарь Павел Барышев получили повестки от военкомата и в ближайшее время отправятся к месту службы.

В своей группе в соцсети клуб благодарит игроков за отличную работу и желает им удачной службы.

Ранее NewsVo сообщал, что «СДЮШОР-Вологда» скоро сменит свое название на «Динамо-Вологда». Клуб подал документы на переименование команды в Ярославль, где находится главный офис Межрегиональной федерации футбола «Золотое кольцо» и ждет положительный ответ.