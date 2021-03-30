Футбольная команда «СДЮШОР-Вологда» скоро изменит свое название на «Динамо-Вологда»

«СДЮШОР-Вологда» скоро сменит свое название на «Динамо-Вологда». Клуб подал документы на переименование команды в Ярославль, где находится главный офис Межрегиональной федерации футбола «Золотое кольцо» и ждет положительный ответ. На сайте федерации вологодскую команду уже обозначают как «Динамо», именно под таким названием она будет выступать в Первенстве МФФ «Золотое кольцо».

В 1/8 финала розыгрыша Кубка МФФ «Золотое кольцо» среди любительских команд III лиги «СДЮШОР-Вологда» сыграет с «Сититайм». В прошлом году этот коллектив стал серебряным призером областного первенства. Игры пройдут 28 апреля и 5 мая.

Ранее сообщалось, что в в феврале 2020 года мэр Вологды Сергей Воропанов заявил о возрождении профессиональной футбольной команды в городе.



Футбольный клуб «Череповец - СШ Витязь» начнет свое выступление в Кубке МФФ «Золотое кольцо» со стадии 1/4 финала. Соперником череповчан будет победитель пары «Академия ЭГГЕР» Шуй - «Агат» Гаврилов-Ям.