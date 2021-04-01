Мэр Череповца 1 апреля написал в соцсети, что скульптура купца на Советском проспекте «обзаведется семьей»

1 апреля на своей странице в соцсети мэр Череповца Вадим Германов написал, что скульптуру купца на Советском проспекте в Череповце решили дополнить фигурами купчихи и троих детей. С такой инициативой якобы выступили местные бизнесмены.

— У купца на Советском проспекте появится семья. Многие горожане отмечали, что скульптура в историческом центре выглядит очень одинокой, — пишет в соцсети мэр Вадим Германов.

Сейчас, по словам Германова, выполняется эскиз композиции, кроме того, идут поиски моделей, которые станут прообразом новых арт-объектов. Скульпторы ищут женщину от 35 до 50 лет, а также троих детей от 2 до 10 лет. Все, кто хочет принять участие в проекте, могут оставить заявку по электронной почте Kupets0104@yandex.ru.

В комментариях череповчане распознали первоапрельскую шутку и поздравляют мэра с Днем смеха.

Арт-объект «Череповецкий купец», символ купеческой благотворительности, установили на средства бизнеса на Советском проспекте 11 июня 2019 года, перед летним Днем города. Скульптура из стеклопластика, книга крепится к постаменту металлическими болтами. Утром 24 июня памятник был поврежден, инцидент попал на записи камер видеонаблюдения.

Ранее NewsVo сообщал, что скульптура уже неоднократно становилась предметом нападок вандалов. Так, в ночь с 21 на 22 июня, через десять дней после установки, оторванную книгу нашли утром работники коммунальных служб. В ночь с 18 на 19 ноября от постамента вновь пытались оторвать книгу. Элемент арт-объекта крепится на металлическом штыре толщиной в сантиметр, штырь перегнули, книгу наклонили, но до конца не оторвали. Оказалось, что к порче памятника причастны три девушки в возрасте от 19 лет до 21 года.