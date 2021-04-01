Мэр Череповца 1 апреля написал в соцсети, что скульптура купца на Советском проспекте «обзаведется семьей»

01.04.2021 [Общество]

1 апреля на своей странице в соцсети мэр Череповца Вадим Германов написал, что скульптуру купца на Советском проспекте в Череповце решили дополнить фигурами купчихи и троих детей. С такой инициативой якобы выступили местные бизнесмены. 

— У купца на Советском проспекте появится семья. Многие горожане отмечали, что скульптура в историческом центре выглядит очень одинокой, — пишет в соцсети мэр Вадим Германов. 

Сейчас, по словам Германова,  выполняется эскиз композиции, кроме того, идут поиски моделей, которые станут прообразом новых арт-объектов. Скульпторы ищут женщину от 35 до 50 лет, а также троих детей от 2 до 10 лет. Все, кто хочет принять участие в проекте, могут оставить заявку по электронной почте Kupets0104@yandex.ru.

В комментариях череповчане распознали первоапрельскую шутку и поздравляют мэра с Днем смеха. 

Арт-объект «Череповецкий купец», символ купеческой благотворительности, установили на средства бизнеса на Советском проспекте 11 июня 2019 года, перед летним Днем города. Скульптура из стеклопластика, книга крепится к постаменту металлическими болтами. Утром 24 июня памятник был поврежден, инцидент попал на записи камер видеонаблюдения. 

Ранее NewsVo сообщал, что скульптура уже неоднократно становилась предметом нападок вандалов. Так, в ночь с 21 на 22 июня, через десять дней после установки, оторванную книгу нашли утром работники коммунальных служб. В ночь с 18 на 19 ноября от постамента вновь пытались оторвать книгу. Элемент арт-объекта крепится на металлическом штыре толщиной в сантиметр, штырь перегнули, книгу наклонили, но до конца не оторвали. Оказалось, что к порче памятника причастны три девушки в возрасте от 19 лет до 21 года.

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде предлагают изменить официальное название города
В соцсети появились видео огромной очереди в поликлинику «Бодрость» в Вологде
В Вологде снежная глыба с крыши дома упала на коляску с младенцем
В Вологодском районе десятикласснику пришлось уйти из школы из-за участия в митинге в поддержку Навального
Два человека погибли и три спасены из пожара на Пошехонском шоссе в Вологде
«Северсталь» обманули на 7,6 млн рублей при обезвреживании опасных отходов
Житель Череповца Олег Коневин восстанавливает ФОК, который выкупил у властей
Три человека погибли в ДТП на трассе под Череповцом
В Шекснинском районе 56-летний мужчина скончался на рыбалке на Едомском заливе
В департаменте здравоохранения прокомментировали очереди в поликлинику «Бодрость» в Вологде

Последние новости

Первокурсники ВГМХА при помощи педагогов восстанавливают старый мотоцикл «Урал»

Ученики и педагоги решили возродить кружок инженерно-технического творчества на базе инженерного факультета

73
0

В Вологде родители первоклассников возмущены тем, что изменился список домов, прикрепленных к школе №16

Жители домов 62-72 и 74-80 по улице Ленинградской планировали вести детей в одну школу, но в этом году их дома отнесли к другой 

153
0

Полицейская собака обнаружила тайник дачных воров в деревне под Вологдой

В деревнях Петровское и Марюхино было совершено 11 таких краж

255
0

Алексей Навальный объявил голодовку в колонии

Он требует пустить к нему приглашенного врача

824
0

Житель Великоустюгского района украл у собутыльника 40 кг алюминиевого провода

Похищенное он продал знакомым за две бутылки спиртного

778
0

В Череповце с 1 апреля запретят выход на лед реки Шексны

Река Ягорба для рыбаков и лыжников пока открыта

833
0

Руководитель вологодской фирмы, предоставляющей услуги связи для бизнеса, подозревается в невыплате зарплаты

Возбуждено уголовное дело

983
0

Жителя Череповца подозревают в убийстве собаки

Мужчина сказал, что его пёс ранил напавшую на них собаку, а он добил её ножом

941
0

Дом «Севтранслеса» в Вологде выкупили владельцы ресторана «Афины»

Новым собственником здания стала Каринэ Аракян

1352
0

В Череповце Григория Винтера приговорили к двум годам ограничения свободы по делу о «коронавирусном фейке»

Весной 2020 года он разместил в разных группах в соцсети информацию о том, что УФСИН совместно этапирует осужденных с признаками COVID-19 и здоровых

1168
0

Вологжанин Максим Цветков завоевал «серебро» Чемпионата России по биатлону

Соревнования стартовали 31 марта в Ханты-Мансийске спринтерскими гонками на 10 км.

555
0

Ограждение балкона на пятом этаже жилого дома рухнуло вниз в Соколе

Обошлось без пострадавших, балкон опечатан, собственнику запрещено выходить на него

726
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Первокурсники ВГМХА при помощи педагогов восстанавливают старый мотоцикл «Урал»
В Вологде родители первоклассников возмущены тем, что изменился список домов, прикрепленных к школе №16
Мэр Череповца 1 апреля написал в соцсети, что скульптура купца на Советском проспекте «обзаведется семьей»
Полицейская собака обнаружила тайник дачных воров в деревне под Вологдой
Алексей Навальный объявил голодовку в колонии
Житель Великоустюгского района украл у собутыльника 40 кг алюминиевого провода
В Череповце с 1 апреля запретят выход на лед реки Шексны
 
25.03.2021 [Общество]

От занятий физкультурой в детсаду до создания городской спортивной федерации: как в Череповце занимаются флорболом

1376
0
01.04.2021 [БлогоVO]

Башня возвращается

365
0
29.03.2021 [Обзор Прессы]

«Привет, Дмитрий из прошлого! Не покупай пиво по акции по 19,90 р. в количестве пяти упаковок»

617
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика