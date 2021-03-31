В Череповце с 1 апреля запретят выход на лед реки Шексны

С 1 апреля в Череповце запретят выходить на лед реки Шексна в границах города. Река Ягорба пока открыта для рыбаков и лыжников пока открыта.

«На Шексне появились большие промоины, и они расширяются. Принято решение с 1 апреля ввести запрет. Сегодня вот только-только мы провели рейд, беседовали с рыбаками, выставляли запрещающие аншлаги. На лед Ягорбы пока выходить можно», — сообщил официальному сайту Череповца директор спасательной службы города Дмитрий Санакоев.

Нарушителям грозит штраф от 1 до 3 тысяч рублей.

Кроме того, с 1 апреля будет действовать запрет выхода на лед рек и озер в Череповецком районе.

Ранее NewsVo сообщал, что в Шекснинском районе 56-летний мужчина умер во время рыбалки на Едомском заливе. Предположительная причина смерти — сердечный приступ. Двоюродный брат мужчины пытался оказать ему помощь и просил других рыбаков на снегоходах отвезти пострадавшего в деревню, но все отказались.