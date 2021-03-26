В Шекснинском районе 56-летний мужчина скончался на рыбалке на Едомском заливе

В Шекснинском районе 56-летний мужчина умер во время рыбалки на Едомском заливе. Предположительная причина смерти — сердечный приступ, сообщает официальный сайт Череповца.

Двоюродный брат мужчины пытался оказать ему помощь и просил других рыбаков на снегоходах отвезти пострадавшего в деревню, но получил отказы.

«Нам потом эти люди сказали, что страшно брать на себя ответственность. Добираться до этого места долго: сначала на машине, потом на снегоходе. Время было упущено», — прокомментировал ситуацию начальник поисково-спасательного подразделения «Шексна» МЧС РФ Дмитрий Ёрохов

Он также добавил, что в такой ситуации может оказаться каждый.