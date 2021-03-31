В Вологде после визита сотрудников «ВологдаРегионГаза» в квартире произошла утечка газа

В квартире дома №78 по улице Ленинградской после замены газового крана сотрудниками «ВологдаРегионГаз» произошла утечка.

Сигнал о запахе газа в квартире поступил в аварийную службу «Газпром газораспределение Вологда» днем 27 марта. Приехавшим газовикам абонент рассказал, что накануне, 26 марта, к нему домой пришли сотрудники «ВологдаРегионГаза» и рассказали, что пора менять кран на опуске. В противном случае ему обещали отключить газ. Работники провели замену крана, составили акт выполненных работ, выписали квитанцию на оплату услуг на сумму 2500 рублей. На следующий день в квартире запахло газом, пришлось вызвать аварийную службу.

Ранее NewsVo сообщал, что 11 марта мужчина в форме коммерческой компании «ВологдаРегионГаз» зашел в одну из квартир в Вологде под предлогом проверить газовое оборудование и применил силу к внучке пожилой хозяйки квартиры.