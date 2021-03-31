Более 900 человек умерли от коронавируса в Вологодской области с начала пандемии

За минувшие сутки в Вологодской области выявили 92 новых случаев коронавирусной инфекции, 89 человек выздоровели, трое умерли. Такие данные 31 марта опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 42 714 пациентам. Большая часть из них — 39 805 человек — уже выздоровели. Общее количество тех, для кого болезнь закончилась смертельным исходом, 31 марта перевалило за девять сотен и составило 902 человека.

Ранее NewsVo сообщал, что режим повышенной готовности из-за коронавируса в Вологодской области продлили до 26 апреля.