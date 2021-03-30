Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Вологодской области продлили до 26 апреля

30.03.2021 [Общество]

В Вологодской области вновь продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса. Соответствующее заявление на оперштабе 30 марта сделал губернатор Олег Кувшинников. 

— Сейчас наша главная задача — сохранить контроль над ситуацией до тех пор, пока не будет завершен основной этап вакцинации. В связи с этим в Вологодской области мы продлеваем режим повышенной готовности до 26 апреля включительно, — заявил Кувшинников. 

По-прежнему в Вологодской области запрещены массовые мероприятия, действует масочный режим, залы театров и кинотеатров могут быть заполнены не более чем на 75%. 

Ранее NewsVo сообщал, что следующим этапом развития пандемии коронавируса станет заражение домашних и сельскохозяйственных животных. Такое заявление сделал Александр Гинцбург, директор центра имени Гамалеи, разработчик вакцины «Спутник V».

Тэги: коронавирус

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