Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Вологодской области продлили до 26 апреля

В Вологодской области вновь продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса. Соответствующее заявление на оперштабе 30 марта сделал губернатор Олег Кувшинников.

— Сейчас наша главная задача — сохранить контроль над ситуацией до тех пор, пока не будет завершен основной этап вакцинации. В связи с этим в Вологодской области мы продлеваем режим повышенной готовности до 26 апреля включительно, — заявил Кувшинников.

По-прежнему в Вологодской области запрещены массовые мероприятия, действует масочный режим, залы театров и кинотеатров могут быть заполнены не более чем на 75%.

Ранее NewsVo сообщал, что следующим этапом развития пандемии коронавируса станет заражение домашних и сельскохозяйственных животных. Такое заявление сделал Александр Гинцбург, директор центра имени Гамалеи, разработчик вакцины «Спутник V».