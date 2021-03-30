Волонтёры фестиваля «Том Сойер Фест Тотьма» рассказали, какой дом будут красить в этом году

Волонтёры «Том Сойер Фест» Тотьма сообщают, что в этом году они будут красить деревянный дом 1900 года постройки, который находится по адресу: Тотьма, Ворошилова, 1.

– Наверняка, каждый проходящий по площади перед Успенской колокольней замечал прекрасный палисадник у домика на углу, заслушивался когда-то пениями петушка из «птичьего дворика», – говорится на странице фестиваля. – Весь ряд домов по линии набережной Кускова имеет довольно опрятный вид, поэтому хочется «принарядить» и угловой деревянный домик.

Ранее NewsVo рассказывал, что в прошлом году жители города своими силами покрасили дом с мезонином по адресу: Садовая, 8.

Том Сойер Фест — это фестиваль восстановления исторической среды. Волонтеры своими силами приводят в порядок деревянные дома на средства спонсоров.

Фестиваль появился в Самаре в 2015 году и на данный момент к нему присоединились более 50 городов России. В Вологде Том Сойер Фест проводится с 2018 года. А в Тотьме с 2019 года.

