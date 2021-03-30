Волонтёры фестиваля «Том Сойер Фест Тотьма» рассказали, какой дом будут красить в этом году

30.03.2021 [Общество]

Волонтёры «Том Сойер Фест» Тотьма сообщают, что в этом году они будут красить деревянный дом 1900 года постройки, который находится по адресу: Тотьма, Ворошилова, 1.

– Наверняка, каждый проходящий по площади перед Успенской колокольней замечал прекрасный палисадник у домика на углу, заслушивался когда-то пениями петушка из «птичьего дворика», – говорится на странице фестиваля. – Весь ряд домов по линии набережной Кускова имеет довольно опрятный вид, поэтому хочется «принарядить» и угловой деревянный домик. 

Ранее NewsVo рассказывал, что в прошлом году жители города своими силами покрасили дом с мезонином по адресу: Садовая, 8.

Том Сойер Фест — это фестиваль восстановления исторической среды. Волонтеры своими силами приводят в порядок деревянные дома на средства спонсоров.

Фестиваль появился в Самаре в 2015 году и на данный момент к нему присоединились более 50 городов России. В Вологде Том Сойер Фест проводится с 2018 года. А в Тотьме с 2019 года.

Дом №1 по улице Ворошилова в Тотьме. Фото: https://vk.com/tsf_totma

Тэги: томсойерфест

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде предлагают изменить официальное название города
В соцсети появились видео огромной очереди в поликлинику «Бодрость» в Вологде
В Вологде снежная глыба с крыши дома упала на коляску с младенцем
В Вологодском районе десятикласснику пришлось уйти из школы из-за участия в митинге в поддержку Навального
Два человека погибли и три спасены из пожара на Пошехонском шоссе в Вологде
«Северсталь» обманули на 7,6 млн рублей при обезвреживании опасных отходов
Житель Череповца Олег Коневин восстанавливает ФОК, который выкупил у властей
Три человека погибли в ДТП на трассе под Череповцом
В Шекснинском районе 56-летний мужчина скончался на рыбалке на Едомском заливе
Принадлежащая детям Алексея Мордашова компания незаконно вырубила лес и засыпала грунтом ледовую переправу в Якутии

Последние новости

Вологжанка избила коллегу из-за папки с документами

Суд привлёк её к административной ответственности за побои и оштрафовал на 5000 рублей

58
0

В Бабаевском районе водителя «ГАЗели» госпитализировали после ДТП с лесовозом

ДТП произошло 29 марта на 32 км автодороги Лентьево – Бабаево – Борисово–Судское

136
0

Сокольчанин угнал машину у посетителя кальянной

Накатавшись, он оставил авто на парковке недалеко от места происшествия

169
0

В Вологде сильным ветром оборвало провод, уронило дерево на машину и перевернуло остановку

А в Тотьме сегодня "день летающих теплиц"

409
0

Орланы-белохвосты и енотовидные собаки попали в объектив фотоловушки в парке «Русский Север»

Фото и видео выложены в группе парка в соцсети

328
0

Череповчанина обманули на 60 тысяч рублей при покупке колес в интернете

Не получив товар, он написал заявление в полицию

234
0

90 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

85 человек выздоровели, трое умерли

240
0

Школы народного экскурсовода откроются в Вологде и Череповце

Обучение в них будет бесплатным

158
0

В Вологде 64-летний врач призывной комиссии подозревается в получении взяток

В его отношении возбуждены два уголовных дела

859
0

В Вологде ребенок упал в глубокую лужу и чуть не утонул

Инцидент произошел на улице Гагарина, вблизи детсада №107

812
0

Вологжанин отправится в колонию за то, что семь раз ударил собутыльника ножом

Инцидент произошёл в ночь на 31 августа 2020 года. Потерпевший рассказал, что они выпивали, стали бороться на руках, после чего он получил удар в челюсть и очнулся в реанимации 3 сентября.

293
0

Актёрам театров Вологды вручили три премии из пяти возможных

В этот раз жюри не стало присуждать премии в номинациях «За лучшую мужскую роль» и «За лучшую эпизодическую роль»

305
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологжанка избила коллегу из-за папки с документами
В Бабаевском районе водителя «ГАЗели» госпитализировали после ДТП с лесовозом
Сокольчанин угнал машину у посетителя кальянной
В Вологде сильным ветром оборвало провод, уронило дерево на машину и перевернуло остановку
Орланы-белохвосты и енотовидные собаки попали в объектив фотоловушки в парке «Русский Север»
Череповчанина обманули на 60 тысяч рублей при покупке колес в интернете
Волонтёры фестиваля «Том Сойер Фест Тотьма» рассказали, какой дом будут красить в этом году
 
25.03.2021 [Общество]

От занятий физкультурой в детсаду до создания городской спортивной федерации: как в Череповце занимаются флорболом

1261
0
29.03.2021 [БлогоVO]

KATZ.USSR Мифы об СССР — было ли там дёшево?

500
0
29.03.2021 [Обзор Прессы]

«Привет, Дмитрий из прошлого! Не покупай пиво по акции по 19,90 р. в количестве пяти упаковок»

343
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика