Участники "Том Сойер Феста" в Тотьме завершили работы по покраске дома с мезонином на улице Садовой

21.10.2020 [Культура]

Завершились работы в рамках фестиваля"Том Сойер Фест" в Тотьме. В этом году волонтеры красили дом с мезонином по адресу Садовая, 8. Этот дом жилой, в нём четыре квартиры. Организаторы фестиваля рассказывают, что жильцы дома приняли непосредственное участие в фестивале и даже взяли на себя самую тяжелую работу.

– Соболев Александр Николаевич и Чугреев Виктор Иванович – это именно те люди, которые решились облагородить такой большой дом и взяли на свои сильные мужские плечи самую тяжелую работу, – рассказывают организаторы мероприятия. – Это бесценно, когда самим жителям города небезразличен вид своего дома. Причем, хочется отметить, что дом на Садовой официально не является памятником архитектуры, но он НЕ обшит сайдингом, в нем НЕ стоят пустые глазницы пластиковых окон, дом ухоженный, крепкий и красивый.

В течение лета и осени многие местные жители приняли участие участие в работах. Они счищали с дома старую краску и наносили новую.

Как сообщается, дом на Садовой, 8 официально не относится к памятникам или объектам культурного наследия.

– Дом не имеет статуса объекта культурного наследия, однако, как же он ухожен, крепок и красив! – восхищаются зданием сотрудники «Вологдареставрации». – Зданию уже почти 120 лет, судя по документам, а обнаруженные надписи на чердаке сдвигают год постройки до 1894 года.

Напомним, что Том Сойер Фест — это фестиваль восстановления исторической среды. Волонтеры своими силами приводят в порядок деревянные дома на средства спонсоров.

Фестиваль появился в Самаре в 2015 году и на данный момент к нему присоединились более 50 городов России. В Вологде Том Сойер Фест проводится с 2018 года. А в Тотьме с 2019 года.
 

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