В поликлинике «Бодрость» в Вологде назвали провокацией очередь в несколько десятков человек

Руководство клиники «Бодрость» в Вологде назвало очередь из нескольких десятков человек, образовавшуюся у дверей медучреждения 29 марта, провокацией. Издание правительства Вологодской области «Вологда Регион» со ссылкой на стоящих в очереди людей сообщило, что кто-то звонил на мобильные и стационарные телефоны пациентов и приглашал их записаться к врачу именно в этот понедельник.

«Поэтому все пришли одномоментно. Мы работаем десять лет, и такого никогда не было. Очереди бывают, иногда человек по семь-десять, но не 150 же! Мы не понимаем, что это за акция, и кто за ней стоит», — цитирует Вологда Регион слова директора ООО «Клиника «Бодрость» Людмила Маштакова.

Руководство учреждения заверило, что меры по ликвидации очереди были приняты сразу же. Дополнительно были присланы регистраторы, у стоявших в очереди людей, по словам сотрудников «Бодрости», брали мобильные номера и спрашивали, по какому поводу они пришли.

Отметим, что в комментарии департамента здравоохранения области, который NewsVo получил через несколько часов после того, как видео с очередью оказалось в сети, не было информации о провокации.

Ранее NewsVo сообщал, что утром 29 марта в соцсетях появилось видео, как несколько десятков человек стоят в очереди в поликлинику «Бодрость» на улице Возрождения. В комментариях к видео люди пишут, что пациенты пришли записаться к врачу.