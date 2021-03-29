В департаменте здравоохранения прокомментировали очереди в поликлинику «Бодрость» в Вологде

29.03.2021 [Общество]

В департаменте здравоохранения Вологодской области объяснили очереди на входе в поликлинику «Бодрость» на улице Возрождения в Вологде. 

— По информации администрации учреждения, очередь сформировалась еще больше чем за час до открытия поликлиники. Основная цель — записаться на обследования и к врачам-специалистам на апрель месяц. На данный момент в очереди не более 6-7 человек, — прокомментировали в департаменте здравоохранения (комментарий был получен корреспондентом NewsVo около 13.00 29 марта).

Ранее NewsVo сообщал, что утром 29 марта в соцсетях появилось видео, как несколько десятков человек стоят в очереди в поликлинику «Бодрость» на улице Возрождения. В комментариях к видео люди пишут, что пациенты пришли записаться к врачу. 

— Живем рядом и каждый день такая очередь. Очередь стоит с 7 утра, — пишет в комментариях под видео в соцсети Александр Кочетков.

Тэги: очереди, здравоохранение

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