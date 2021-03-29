В департаменте здравоохранения прокомментировали очереди в поликлинику «Бодрость» в Вологде

В департаменте здравоохранения Вологодской области объяснили очереди на входе в поликлинику «Бодрость» на улице Возрождения в Вологде.

— По информации администрации учреждения, очередь сформировалась еще больше чем за час до открытия поликлиники. Основная цель — записаться на обследования и к врачам-специалистам на апрель месяц. На данный момент в очереди не более 6-7 человек, — прокомментировали в департаменте здравоохранения (комментарий был получен корреспондентом NewsVo около 13.00 29 марта).

Ранее NewsVo сообщал, что утром 29 марта в соцсетях появилось видео, как несколько десятков человек стоят в очереди в поликлинику «Бодрость» на улице Возрождения. В комментариях к видео люди пишут, что пациенты пришли записаться к врачу.