Вожегодец украл деньги из закрытого магазина и вытащил на улицу стоявший внутри платёжный терминал

В Вожеге полицейские задержали 39-летнего местного жителя, подозреваемого в краже из закрытого на ночь магазина на улице Свободы. Он сказал, что решил взломать магазин потому, что у него закончились деньги на алкоголь.

«Используя топор, мужчина повредил замки на дверях и проник в торговую точку, похитив из кассы около тысячи рублей. Уже уходя, вожегодец увидел терминал оплаты. Он вытащил аппарат на улицу. Нанося удары топором, мужчина попытался его вскрыть, но в этот момент увидел прохожего и убежал», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы. Суд заключил его под стражу.