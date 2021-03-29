Более ста миллионов рублей из бюджета Вологодской области тратятся ежегодно на транспортное обслуживание чиновников

Бюджетное автотранспортное учреждение Вологодской области «Автотранспортное хозяйство» ежегодно получает из бюджета около 160 миллионов рублей. Об этом говорится в документах на сайте правительства области.

Основная задача учреждения — транспортное обслуживание чиновников правительства области, в том числе техническое обслуживание принадлежащих правительству авто. Так, например, 20 марта NewsVo сообщил о том, что из бюджета Вологодской области потратят 989 930 рублей на капитальный ремонт Lexus LX570 из автопарка регионального правительства. Госконтракт на оказание данных услуг выиграл 17 марта ИП Колодкин Владимир Александрович. По официальной информации правительства области? пробег «Лексуса» составляет 750 тысяч километров, автомобиль не на ходу и ремонтировать его дешевле, чем покупать новую машину. Хотя за эту сумму можно приобрести авто отечественного производителя.

«Лексус» — это не единственная машина, для которой потребовался дорогостоящий ремонт. 17 февраля Колодкин выиграл также ремонт BMW 740 Li xDrive. За 368 тысяч предпринимателю предстоит заменить рулевой механизм и наконечники, шланги и трубопроводы системы гидроусилителя, а так же отрегулировать углы установки передних и задних колес. Все эти конкурсы проводит «Автотранспортное хозяйство»

17 марта также состоялся конкурс учреждения на «оказание услуг по ремонту транспортного средства с заменой и установкой запасных частей и расходных материалов». Его выиграл Степанов Владимир Алексеевич. За 550 235 рублей предпринимателю надо будет отремонтировать CHEVROLET Tahoe.

У машины заменят капот, шумоизоляцию капота с крепежом, передние правые и левые крылья, щетки стеклоочистителя ветрового стекла, поводку стеклоочистителя заднего стекла в сборе с щеткой стеклоочистителя и заглушкой, петли верхней/нижней передней правой/левой двери, противотуманные фар. Кроме этого, машина будет покрашена, оклеена защитной пленкой и отполирована.

18 марта конкурс автохозяйства на сумму 686 823,7 рубля на «поставку деталей и принадлежностей для транспортных средств» выиграло ООО «ЦЕНТР 77»

Запчасти потребовались автомобилям марок CHEVROLET GMT900 (Tahoe), TOYOTA COROLLA, MERCEDES-BENZ SPRINTER 324, FORD FOCUS, MITSUBISHI OUTLANDER, VOLKSWAGEN MULTIVAN, SKODA OCTAVIA, HYUNDAI H-1, SKODA RAPID, TOYOTA CAMRY, UAZ PATRIOT, VOLKSWAGEN PASSAT В7,FORD TRANSIT BUS.

Каждый год автотранспортному хозяйству выделяется субсидия из бюджета Вологодской области на выполнение государственного задания. Субсидия составляет более 160 миллионов рублей. Целое автохозяйство обслуживает только чиновников и должностных лиц. В государственном задании обозначен вид деятельности учреждения. Это «организация и осуществление транспортного обслуживания губернатора области, лиц, замещающих государственные должности области в правительстве области, органов исполнительной государственной власти области, уполномоченного по правам человека в Вологодской области, уполномоченного по защите прав предпринимателей в Вологодской области, Избирательной комиссии области».